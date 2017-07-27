صحيفة برتغالية: في مشهد غير مألوف.. “مرتضى” يسب ايناسيو ويتهمه بالرشوة

سلطت بعض الصحف البرتغالية الضوء على الأحداث التي جرت بين المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مع البرتغالي أوجستو ايناسيو، المدير الفني للفريق الكروي الأبيض، خلال اليومين الماضيين.

صحيفة برتغالية تنشر فيديو لمرتضى

ونشرت صحيفة “ريكورد” البرتغالية فيديو لهجوم مرتضى على ايناسيو، خلال أحداث مباراة الزمالك مع نظيره العهد اللبناني التي أقيمت مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية للأندية المشاركة في البطولة العربية، والتي انتهت بخسارة الفارس الأبيض بهدف دون رد.

وكشفت الصيحفة، أن رئيس الزمالك هاجم المدرب البرتغالي في مشهد غير مألوف وقام بسبه واتهامه بالرشطة، حيث ظهر الصوت واضح في الفيديو موجهًا إلى الاتهامات قائلًا “خدت كام؟”، في إشارة لتلقيه مقابل مادي من المنافسين.

تفاصيل الواقعة

كان ايناسيو، قد هاجم رئيس الزمالك، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، مؤكدًا أن من حوله يدعمونه من أجل المناصب فقط، ووصفهم بالمنافقين، بالاضافة إلى تكذبيه تصريحات رئيس النادي نافيًا طلبه رحيل اللاعبين أو التعاقد مع احد، مؤكدًا انه لا يعرف شيئًا عن الصفقات الجديدة.

يذكر أن الزمالك أقال ايناسيو عقب المباراة أمس، وكلف طارق يحيي بتولي المهام الفنية للفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة.