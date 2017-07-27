هل يعود “عبد الشافي” إلى مصر؟ مدرب الأهلي يطلب تسريحه

يسود اتجاه داخل الجهاز الفني لنادر أهلي جدة ، بالاستغناء عن خدمات الدولي المصري محمد عبد الشافي، لاعب المنتخب الوطني وجناح ايسر الفريق السعودي، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

مدرب الأهلي يطلب تسريح عبد الشافي

ووفقًا لما كشفته صحيفة عكاظ، فإن الجهاز الفني لأهلي جدة السعودي، تحت قيادة الأوكراني طالب سيرجي ريبروف، يرى أن الفريق بحاجة لجهود صانع ألعاب، الأمر الذي قد يجبره للاستغناء عن أحد اللاعبين إما فيتفا أو محمد عبد السافي لاعب الزمالك السابق.

لاعب كوستاريكي بديلًا لشيفو

ويدرس المدرب الأوكراني، التعاقد مع اللاعب الكوستاريكي، راين رويز، نجم فريق سبورتينج لبشونة البرتغالي، لسد احتياجات الفريق وتنفيذ خطة المدرب، ومن المتوقع أن بتم فتح باب المفاوضات مع اللاعب لمعرفة مدى احتمالية انضمامه إلى الفريق السعودي من عدمه.

كان “شيفو”، فد انضم إلى صفوف الفريق السعودي، سبتمبر 2014، قادماً من الزمالك على سبيل الإعارة، قبل أن ينضم لصفوف أهلي جدة نهائياً موسم 2015 مقابل 15 مليون ريال سعودي.

يذكر أن عقد عبد الشافي، ينتهى مع الأهلي السعودى الموسم المقبل، وتُوج لاعب منتخب مصر بأربعة ألقاب مع الراقي، وهم الدورى السعودى، وكأس ولى العهد، وكأس خادم الحرمين، وكأس السوبر.