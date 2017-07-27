الساعات الحاسمة قبل رحيل “إيناسيو”.. اعرف التفاصيل

تواجد البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مقر إقامته باحد فنادق القاهرة الكبرى صباح اليوم الخميس، عقب عودته من مقر القلعة البيضاء، دون عقد الجلسة المنتظرة مع المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك.

ايناسيو يودع لاعبي الزمالك

كان المدرب البرتغالي، قام بوداع لاعبيه أمس ، عقب تناولهم وجبة العشاء في فندق إقامة البعثة بالاسكندرية، بعد إبلاغهم بالرحيل عن تدريب الفريق الكروي، عقب خسارة الفارس الأبيض أمام العهد اللبناني والخروج من منافسات البطولة العربية.

وفور انتهاء اللقاء، قام مجلس إدارة الزمالك، بإبلاغ طارق يحيي المدرب العام للفريق، بمنع البرتغالي من التواجد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، ليتوجه المدير الفني إلى الحافلة الخاصة باللاعبين ومنها إلى فندق الإقامة.

البرتغالي في مقر نادي الزمالك

وتوجه المدرب البرتغالي إلى مقر الزمالك صباح اليوم، وانتظر لأكثر من ساعة، بناء على استدعاء من المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إلا أنه غادر القلعة البيضاء بعد تخلف المسئولين.

وينتظر البرتغالي حسم مصيره من قبل مجلس الإدارة، خاصة بعد تكليف رئيس النادي، طارق يحيي بتولي المهام الفنية في المرحلة المقبلة.