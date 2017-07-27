رسمياً.. طارق يحيى مديراً فنياً للزمالك أمام النصر السعودي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تولي طارق يحيى المدرب العام للفريق مهمة تدريب الأبيض في مواجهته أمام النصر السعودي بالبطولة العربية.

إبناسيو يرحل إلى البرتغال تاركا الزمالك

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تولي طارق يحيى مهمة تدريب الفريق في مواجهة النصر خاصة بعدما غادر البرتغالي أجوستو إيناسيو معسكر الفريق متجهاً إلى القاهرة.

وغادر إيناسيو معسكر الزمالك لعقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في القاهرة، ومن ثم سيتجه إلى البرتغال بحسب ما أكده للاعبيه في جلسته معهم فجر اليوم الخميس.

وغادر إيناسيو معسكر الزمالك بعدما قال للاعبيه: ” سأتجه إلى القاهرة من أجل عقد جلسة مع مرتضى منصور وسأسافر بعدها إلى البرتغال “.

ويعقد مرتضى منصور جلسة مع إيناسيو في القاهرة من أجل حسم مصير المدير الفني البرتغالي مع الزمالك خلال الفترة المقبلة في ظل الأزمة التي نشبت بينهما خلال الفترة الماضية.

وسيلتقي الزمالك مع النصر السعودي يوم السبت القادم في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.