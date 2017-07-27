بعد بصقه عليهم.. باولو يعتذر لجماهير الزمالك

اعتذر حسام سلامة “باولو” مهاجم نادي الزمالك لجماهير فريقه بعد واقعة بصقه عليهم أثناء مغادرته لملعب مباراة فريقه أمام العهد اللبناني.

باولو لجماهير الزمالك: أنا أسف

وكانت مباراة الزمالك والعهد اللبناني قد شهدت قيام باولو بالبصق على جماهير فريقه بعد توجيه السباب لهم من جانبهم أثناء خروجه من الملعب.

واعترف باولو بالواقعة، حي أكد على أن الأمر جاء كرد فعل من جانبه بسبب تعرضه للسباب من جانب بعض جماهير الزمالك المتواجدة في الملعب.

وقال باولو: ” تعرضت للسباب من بعض الجماهير وهو ما أدى إلى انفعالي والرد عليهم بهذه الطريقة، ولكنني اعتذر عما بدر مني “.

وأكمل: ” حزين للغاية بسبب الخسارة التي تعرضنا لها أمام العهد اللبناني، كنت أتمنى إسعاد الجماهير في الفترة الحالية ولكننا لم نستطع “.

واختتم باولو: ” اكرر اعتذاري لجماهير الزمالك عن واقعة البصق التي جاءت بسبب انفعالي الزائد عن الحد بسبب سبي والهجوم علي “.

الجدير بالذكر أن الزمالك تعرض للخسارة أمام العهد اللبناني بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية.