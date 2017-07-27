أخبار الأهلي يكشف.. ماذا قال إيناسيو للاعبي الزمالك في وداعه لهم؟

عقد البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك جلسة مصغرة مع لاعبي فريقه بعد الخسارة التي تلقاها على يد العهد اللبناني.

جلسة أخيرة بين مرتضى منصور وإيناسيو

وتلقى الزمالك خسارة أمام العهد مساء أمس الأربعاء بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة العربية للأندية.

وجاءت جلسة إيناسيو مع اللاعبين خلال تناولهم وجبة العشاء، قبل أن يرحل المدير الفني البرتغالي تاركاً المعسكر.

وقال إيناسيو للاعبي الزمالك: ” لم أتقدم باستقالتي ولكن جلستي مع مرتضى منصور رئيس النادي ستكون هي آخر علاقتي بكم “.

وشدد إيناسيو خلال حديثه على أنه عائد إلى القاهرة من أجل عقد جلسة مع مرتضى منصور ومن ثم التوجه إلى البرتغال ليرحل عن الفريق.

وكان مرتضى منصور قد طلب عقد جلسة مع إيناسيو خلال الساعات القليلة القادمة من أجل مناقشة مستقبله مع الفريق في الفترة القادمة.

الجدير بالذكر ان العلاقة بين إيناسيو ومرتضى منصور قد توترت بشدة في الأيام الماضية خاصة بعد هجومهما على بعضهما البعض في أكثر من مناسبة.