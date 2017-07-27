قام البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك بوداع لاعبي فريقه فجر اليوم الخميس، وذلك قبل مغادرته لمعسكر الفريق في الأسكندرية.

إيناسيو يعود للقاهرة ومنها للبرتغال

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد طالب بضرورة عقد جلسة مع إيناسيو فجر اليوم في القاهرة .

وقام إيناسيو ومساعديه بحزم حقائبهم من أجل مغادرة المعسكر، حيث توقع مسؤولي الفريق توجهه إلى القاهرة لملاقاة مرتضى منصور.

إلا أن إيناسيو قام بوداع لاعبي الزمالك بعد تناوله وجبة العشاء معهم، حيث أبلغهم بنيته السفر إلى البرتغال وعدم قيادة الفريق مجدداً.

وأكد إيناسيو في حديثه مع معاونيه ولاعبي الزمالك على نيته التوجه إلى القاهرة خلال الساعات القادمة، ليطير منها إلى البرتغال مسقط رأسه.

وتوترت العلاقة بين مرتضى منصور وإيناسيو خلال الفترة الماضية، حيث شن كلاً منهما هجوماً على الآخر أكثر من مرة.

وخسر الزمالك أمام العهد اللبناني مساء أمس الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية.

وبات الزمالك على مقربة من الخروج مبكراً من البطولة العربية في ظل صعوبة فرصه في التأهل إلى الدور القادم من المسابقة.