صورة.. إيناسيو يعود للقاهرة.. واجتماع حاسم مع مرتضى

يعود البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك إلى القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة من أجل عقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

إيناسيو يغادر معسكر الزمالك

وكان الزمالك قد تعرض لخسارة أمام العهد اللبناني بهدف نظيف مساء الأربعاء في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

وطلب مرتضى منصور عقد جلسة مع إيناسيو خلال الساعات القليلة القادمة من أجل بحث مصيره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وعلى الفور، غادر إيناسيو معسكر نادي الزمالك في الأسكندرية بصحبة مساعده كارلوس من أجل التوجه إلى القاهرة لعقد الجلسة.

وبات إيناسيو على مقربة من الرحيل عن نادي الزمالك في ظل تدهور العلاقة بينه وبين مرتضى منصور خلال الفترة الحالية.

وكان إيناسيو قد أكد في تصريحات بعد مباراة الزمالك والعهد اللبناني على عدم نيته الاستقالة من منصبه في نادي الزمالك.

الجدير بالذكر أن عقد إيناسيو مع الزمالك ينص على ضرورة دفع مبلغ قيمته بقيمة راتب ثلاثة شهور للبرتغالي من جانب الطرف الذي سيقوم بفسخ التعاقد.