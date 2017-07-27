بعد الهزيمة من العهد: إيناسيو: لن أرحل عن الزمالك

أكد البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك على أنه لم يتقدم باستقالته من منصبه من تدريب القلعة البيضاء.

إيناسيو: أنا باق مع الزمالك

وتلقى الزمالك خسارة أمام العهد اللبناني بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية، ليصبح الفريق على مقربة من وداع المسابقة رسمياً.

وشدد إيناسيو في تصريحات مقتضبة بعد الهزيمة أمام العهد اللبناني إلى أنه لا ينوي التقدم باستقالته من تدريب الفريق الأبيض.

وجاءت تصريحات إيناسيو بعد منعه من حضور المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، حيث تواجد طارق يحيى خلاله بدلاً منه.

ولا يرغب إيناسيو في الرحيل عن الزمالك خلال الفترة الحالية في ظل وجود شرط جزائي في تعاقده مع الفريق بقيمة راتب ثلاثة شهور.

ومن جانبه، تحاول إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إجبار إيناسيو على الاستقالة من أجل عدم دفع الشرط الجزائي أيضاً.

الجدير بالذكر أن إيناسيو شن هجوماً قوياً على مرتضى منصور خلال الفترة الماضية في تصريحاته خلال المؤتمرات الصحفية التي عقدها مؤخراً.