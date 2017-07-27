ظهر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك في المقصورة الرئاسية في ستاد الإسكندرية هو ينفعل علي المدير الفني للزمالك إيناسيو عقب الخسارة من العهد اللبناني في البطولة العربية المقامة حالياً في مصر .

وسجل هدف اللقاء الوحيد أحمد زريق لاعب العهد في الدقيقة 84 من المباراة.

تعرض محمود دونجا لاعب الزمالك للطرد بسبب تدخله القوي على لاعب العهد اللبناني في المباراة.

وتحصل اللاعب على الطرد في الدقيقة 86 في ظل تأخر فريقه بهدف دون رد.

وبهذه الخسارة يودع الزمالك البطولة بشكل رسمي بنقطة واحدة قبل الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ويخوض الزمالك بتشكيل ضم كل من:

حراسة المرمي : عمر صلاح.

خط الدفاع : حسني فتحي و علي جبر و محمود حمدي الونش و حازم امام.

خط الوسط : معروف يوسف و طارق حامد و إبراهيم صلاح.

خط الهجوم : شيكابالا و مصطفي محمد و حسام باولو.

ويشارك الزمالك في البطولة العربية ضمن المجموعة الثانية التي تضم كلًا من الفتح الرباطي المغربي، و العهد اللبناني، والنصر السعودي، وحصد الأبيض نقطة وحيدة بعد التعادل الايجابي أمام الفتح الرباطي في الجولة الأولى.