فيديو.. حديث علاء مقلد لطارق يحيى في المؤتمر الصحفي

ظهر علاء مقلد المدير التنفيدي لنادي الزمالك في مشهد غامض وهو يتحدث إلى طارق يحيى مدرب الزمالك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة العهد اللبناني ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية للأندية المشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 22 يولو الجاري، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل.

وقام مقلد بالحديث إلى يحيى وهو ممسك بالهاتف لإيصل رسالة محددة إلى مدرب الزمالك بعد خروج الفريق من البطولة العربية بعد الهزيمة بهدف دون رد.

وصرح يحيى خلال المؤتمر الصحفي “أعتذر لجمهور الزمالك علي الأداء اليوم ، هذا ليس أداء نادي الزمالك أعتذر للجميع”، مضيفا ” حضوري للمؤتمر الصحفي بتكليف من رئيس النادي”.

وتابع “كل لاعبي الزمالك لم يكونوا في حالتهم باستثناء شيكابالا وحازم إمام علي فترات”

وسجل هدف اللقاء الوحيد أحمد زريق لاعب العهد في الدقيقة 84 من المباراة.

تعرض محمود دونجا لاعب الزمالك للطرد بسبب تدخله القوي على لاعب العهد اللبناني في المباراة.

وتحصل اللاعب على الطرد في الدقيقة 86 في ظل تأخر فريقه بهدف دون رد.

وبهذه الخسارة يودع الزمالك البطولة بشكل رسمي بنقطة واحدة قبل الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ويخوض الزمالك بتشكيل ضم كل من:

حراسة المرمي : عمر صلاح.

خط الدفاع : حسني فتحي و علي جبر و محمود حمدي الونش و حازم امام.

خط الوسط : معروف يوسف و طارق حامد و إبراهيم صلاح.

خط الهجوم : شيكابالا و مصطفي محمد و حسام باولو.