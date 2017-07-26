الزمالك يودع البطولة العربية على يد العهد اللبناني

ودع الزمالك البطولة العربية بعد الهزيمة على يد العهد اللبناني ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية للأندية المشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 22 يولو الجاري، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل.

وسجل هدف اللقاء الوحيد أحمد زريق لاعب العهد في الدقيقة 84 من المباراة.

تعرض محمود دونجا لاعب الزمالك للطرد بسبب تدخله القوي على لاعب العهد اللبناني في المباراة.

وتحصل اللاعب على الطرد في الدقيقة 86 في ظل تأخر فريقه بهدف دون رد.

وبهذه الخسارة يودع الزمالك البطولة بشكل رسمي بنقطة واحدة قبل الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ويخوض الزمالك بتشكيل ضم كل من:

حراسة المرمي : عمر صلاح.

خط الدفاع : حسني فتحي و علي جبر و محمود حمدي الونش و حازم امام.

خط الوسط : معروف يوسف و طارق حامد و إبراهيم صلاح.

خط الهجوم : شيكابالا و مصطفي محمد و حسام باولو.

ويشارك الزمالك في البطولة العربية ضمن المجموعة الثانية التي تضم كلًا من الفتح الرباطي المغربي، و العهد اللبناني، والنصر السعودي، وحصد الأبيض نقطة وحيدة بعد التعادل الايجابي أمام الفتح الرباطي في الجولة الأولى.