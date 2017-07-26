فيديو.. لحظة طرد دونجا أمام العهد اللبناني

تعرض محمود دونجا لاعب الزمالك للطرد بسبب تدخله القوي على لاعب العهد اللبناني في المباراة الجارية الآن ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية للاندية المشاركة في البطولة العربية التي تشتضيفها مصر خلال الفترة بين 22 يولو الجاري، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل.

وتحصل اللاعب على الطرد في الدقيقة 86 في ظل تأخر فريقه بهدف دون رد.

ويخوض الزمالك بتشكيل ضم كل من:

حراسة المرمي : عمر صلاح.

خط الدفاع : حسني فتحي و علي جبر و محمود حمدي الونش و حازم امام.

خط الوسط : معروف يوسف و طارق حامد و إبراهيم صلاح.

خط الهجوم : شيكابالا و مصطفي محمد و حسام باولو.

ويشارك الزمالك في البطولة العربية ضمن المجموعة الثانية التي تضم كلًا من الفتح الرباطي المغربي، و العهد اللبناني، والنصر السعودي، وحصد الأبيض نقطة وحيدة بعد التعادل الايجابي أمام الفتح الرباطي في الجولة الأولى، لتتصعب مهمة الفارس الأبيض في التأهل إلى دور الأربعة، خاصة بعد اكتساح الفتح الرباطي المغربي للنصر السعودي برباعية نظيفة منذ قليل.