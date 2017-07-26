الزمالك يحاول إعادة فيريرا.. والمدرب يرد

تواصل مسؤولو نادي الزمالك مع البرتغالي جيسوالدو فيريرا مدرب الفريق السابق والمدرب الحالي لفريق السد القطري من أجل إسناد مهمة تدريب الفريق له.

ورفض فيريرا العودة مرة أخرى للزمالك بعد رحيله بسبب خلافاته مع مرتضى منصور رئيس النادي.

ويواجه الزمالك نظيره العهد اللبناني، المقامة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية للاندية المشاركة في البطولة العربية التي تشتضيفها مصر خلال الفترة بين 22 يولو الجاري، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل.

ويخوض الزمالك بتشكيل ضم كل من:

حراسة المرمي : عمر صلاح.

خط الدفاع : حسني فتحي و علي جبر و محمود حمدي الونش و حازم امام.

خط الوسط : معروف يوسف و طارق حامد و إبراهيم صلاح.

خط الهجوم : شيكابالا و مصطفي محمد و حسام باولو.

ويشارك الزمالك في البطولة العربية ضمن المجموعة الثانية التي تضم كلًا من الفتح الرباطي المغربي، و العهد اللبناني، والنصر السعودي، وحصد الأبيض نقطة وحيدة بعد التعادل الايجابي أمام الفتح الرباطي في الجولة الأولى، لتتصعب مهمة الفارس الأبيض في التأهل إلى دور الأربعة، خاصة بعد اكتساح الفتح الرباطي المغربي للنصر السعودي برباعية نظيفة منذ قليل.