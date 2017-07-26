بالصورة.. مفاجأة أون سبورت حول إذاعة كلاسيكو الأرض

فجر الإعلامي مدحت شلبي مفاجأة عبر برنامجه مساء الأنوار المذاع على قناة أون سبورت.

وأكد شلبي أن قناة أون سبورت فازت بحقوق بث كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في السوبر الإسباني

وجاء بيانا لقناة كالتالي:

يسعدنا أن نعلن ، أننا سنقوم ببث أهم المبارايات العالمية ،

و الشهيرة بمباراة “كلاسيكو الأرض” بين الفريقين الأعظم في تاريخ كرة القدم ،

ريال مدريد و برشلونة ، على شاشتكم المفضلة “أون سبورت” ليستمتع بها الجميع

، و من حسن الحظ ، أنهما مباراتان، و ليست مباراة واحدة ، في الصراع على

كأس السوبر الأسباني ، و السيادة على الكرة الأسبانية و من ملعبين هما الأشهر في

تاريخ اللعبة ” سنتياجو برنابيو ” و ” و الكامب نو ” . و رغم الجهود العظيمة ، و

المفاوضات الشاقة ، التي قمنا بها من أجل نقل هذا الحدث اإلستثنائي في تاريخ كرة

القدم ، إلا إننا نعلم جيدا صغيرة ، في مشوار الأحلام المستحيلة ً ، أنها مجرد خطوة

، و التي نطمع معكم و بكم و من أجلكم ، أن تتحول هذه الأحلام ، إلى وقائع يومية

إعتيادية ، فهذا منتهى الأمل الذي نسعى لتحقيقه”.