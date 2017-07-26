بالفيديو.. جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين خلال مباراة العهد اللبناني

صبت جماهير الزمالك، المتواجدة حاليًا في مدرجات ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، غضبها على لاعبي الفريق الكروي الأبيض، خلال مباراة العهد اللبناني، المقامة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية للاندية المشاركة في البطولة العربية التي تشتضيفها مصر خلال الفترة بين 22 يولو الجاري، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل.

وهتفت الجماهير البيضاء ضد لاعبي الزمالك، بسبب تراجع أداء الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية، بالاضافة إلى الخروج من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا، واحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، ليتأكد غياب الفارس الابيض عن المشاركة في البطولة الأفريقية الموسم المقبل.

ويشارك الزمالك في البطولة العربية ضمن المجموعة الثانية التي تضم كلًا من الفتح الرباطي المغربي، و العهد اللبناني، والنصر السعودي، وحصد الأبيض نقطة وحيدة بعد التعادل الايجابي أمام الفتح الرباطي في الجولة الأولى، لتتصعب مهمة الفارس الأبيض في التأهل إلى دور الأربعة، خاصة بعد اكتساح الفتح الرباطي المغربي للنصر السعودي برباعية نظيفة منذ قليل.

يذكر أن محمود عبد الرازق “شيكابالا”، حظى بتحية من قبل الجماهير قبل انطلاق المباراة، كما حرص بعض المشجعين على توديع ايناسيو قبل إقالته التي باتت مؤكدة.