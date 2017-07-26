تصريح خاص.. جمال عبد الحميد: إيناسيو فاشل.. وأي مدرب أحسن منه مليون مرة

أكد جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق أنه شارك في بيان نجوم الزمالك ضد البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق وطالب برحيله، مشيرا إلى أن أي مدرب آخر أحسن منه مليون مرة .

وقال عبد الحميد في تصريح خاص لـ”أخبار الأهلي” :”إيناسيو خسر جميع البطولات التي شارك فيها، ولم يفز سوى في مباراة واحدة في بطولة أبطال أفريقيا”.

وأضاف نجم الزمالك “المدرب خسر أمام الأهلي وكأن الخصم يلاعب نفسه”.

ويقترب مرتضى منصور رئيس الزمالك من إقالة إيناسيو عقب مواجهة العهد اللبناني، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالبطولة العربية الجارية الآن.

ويقترب طارق يحيى من تولي منصب المدير الفني المؤقت لحين تعيين مدير فني أجنبي.

ويخوض إيناسيو تالمباراة بتشكيل ضم كل من:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: حسني فتحي – علي جبر – محمود حمدي “الونش” – حازم إمام

الوسط: طارق حامد – معروف يوسف – إبراهيم صلاح – شيكابالا – مصطفى محمد

الهجوم: حسام سلامة باولو

ويتوجب على الفارس الأبيض تحقيق الفوز لحصد ثلاث نقاط جديدة بعد التعادل الجولة الماضية أمام االفتح الرباطي المغربي في الجولة الماضية بنتيجة 1-1.