خاص لأخبار الأهلي.. “القباني” عن بيان مرتضى: معرفش عنه حاجة ومحدش استشرني

نفى وائل القباني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، علاقته بالبيان الذي خرج عن رموز القلعة اليبضاء منذ ساعات قليلة، وتضمن دعم ومساندة المستشار مرتضى منصور، بالاضافة إلى المطالبة برحيل البرتغالي أوجستو إيناسيو.

تصريح صادم من وائل القباني

وأكد القباني في تصريحات خاصة لأخبار الأهلي، أنه لم يوقع على أية بيانات، ولم يطلب أحد استشارته لإصدار بيانات تدعم المستشار مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء.

إيناسيو من وجهة نظر وائل القباني

وعن رأيه في المدرب البرتغالي إيناسيو، علق القباني قائلًا، “اعترضت على طريقة لعبه الفنية منذ فترة، وأعتقد أنه مدرب ذو شخصية ضعيفة”، مضيفًا، طالبت برحيله عقب انتهاء منافسات البطولة العربية، لأنه لا يليق باسم نادي الزمالك.

وأوضح لاعب الزمالك الأسبق، “أنا لو مكان إيناسيو هحترم نفسي وأمشي، أكسب احترام االناس أفضل من أكل العيش على حد تعبيره”.

وبسؤاله عن المناوشات بينه وبين رئيس الزمالك، ولمذا لم يعلن إقالته حتى الآن، أجاب القباني، “اعتقد أن الشرط الجزائي وراء بقاء البرتغالي حتى الآن”.

يذكر أن الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أصدر بيانًا منذ ساعات قليلة يحمل أسماء بعض رموز النادي من بينهم جمال عبد الحميد ووائل القباني وغانم سلطان.