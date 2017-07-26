بالفيديو.. لقطة غريبة من “إيناسيو” خلال مباراة النصر والفتح في البطولة العربية

شهدت مباراة الفتح الرباطي المغربي مع نظيره النصر السعودي، تواجد المدرب البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جالسًا على “الأرض، بجوار محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفارس الأبيض، لمتابعة أحداث اللقاء المقام ضمن منافسات الجولة الثانية للمجوعة الثانية للأندية المشاركة في البطولة العربية.

إيناسيو يجلس على الأرض للمرة الثانية

ليست اللقطة الأولى للمدرب البرتغالي التي يظهر خلالها جالسًا على الأرض لمتابعة أحداث اللقاء، فقد شوهد بنفس الوضعية خلال مباراة النصر السعودي مع العهد اللبناني في الجولة الافتتاحية لمباريات المجموعة.

مباراة الزمالك والعهد اللبناني في البطولة العربية

ويستعد الزمالك، لمواجهة نظيره العهد اللبناني، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية، وكان الفارس الأبيض قد تعادل ايجابيًا امام نظيره الفتح الرباطي بهدفين لكل منهما، خلال الجولة الافتتاحية.

وأعلن المدرب البرتغالي منذ قليل تشكيل فريقه استعدادًا لمباراة اليوم، وجاء كالاتي:

حراسة المرمي : عمر صلاح.

خط الدفاع : حسني فتحي و علي جبر و محمود حمدي الونش و حازم امام.

خط الوسط : معروف يوسف و طارق حامد و إبراهيم صلاح.

خط الهجوم : شيكابالا و مصطفي محمد و حسام باولو.

يذكر أن الفتح المغربي اكتسح النصر السعودي برباعية نظيفة خلال البماراة التي انتهت بنهما منذ قليل، ليتصدر الفتح الرباطي جدول ترتيب المجموعة الثانية، وينتظر نتيجة بماراة الزمالك والعهد.