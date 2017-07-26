“حجازي” يزين تشكيل ويست بروميتش في مباراة بريتون ألبيون الودية

تواجد الدولي المصري أحمد حجازي، لاعب المنتخب الوطني وفريق ويست بروميتش، ضمن التشكيل الأساسي للفريق، الذي يستعد لمواجهة نظيره بريتون ألبيون وديًا.

حجازي أساسي للمرة الثانية

وأعلن توني بوليس، المدير الفني للفريق الإنجليزي، عن تكشيل فريقه الذي يستعد لمواجهة اليوم الودية، وجاء كالاتي:

“فوستر، داونز، حجازي، داوسون، نيوم، فيليبس، ليفرمور، يعقوبن شادلي، راندون، رودريجيز”.

حجازي يتألق مع ويست بروميتش

وكان حجازي، قد شارك في مباراة فريقه الودية السابقة، امام ليستر سيتي، والتي خسرها ويست بروميتش بركلات الجزاء الترجيحية.

وعلق المدير الفني لويست بروميتش، على أداء حجازي، قائلًا، “رغم خسارة ألبيون مباراته أمام ليستر، لكن اللاعب ظهر بشكل جيد طوال الفترة التي شارك خلالها مع زملاىه”.

وأوضح بوليس، أن حجازي أثبت مكانه في التشكيلة الأساسية للمجموعة بشكل جيد، مشيرًا إلى تأقلمه مع الفريق سريعا، كما أنه يتقن اللغة الإنجليزية، وهذا ما يميزه

وأكد أنه يحاول نشر روح الأسرة داخل الفريق، حتى لا يشعر أحد بالغربة، موضحًا إلى أن شعر كأنه في بيته بالفعل.

يذكر أن حجازي، انضم لصفوف وست بروميتش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقيه الشراء.