كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، بصدد إصدار بطاقة دولية مؤقتة للاعب الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الفريق الأحمر “الهارب”، تسمح له بالاضنمام إلى أحد الاندية الموسم المقبل.

الفيفا ينتصر لكوليبالي على الأهلي

واكد المحام الإنجليزي، المكلف من قبل القلعة الحمراء، لمتابعة تفاصيل القضية، أن “فيفا” ينوي إصدار بطاقة دولية مؤقتة للاعب الإيفواري، لحين البت في القضية بشكل نهائي.

وبهذا يحق للاعب الهارب، الانضمام إلى أحد الأندية الموسم المقبل، واللعب ضمن صفوفها، حتى يتم الحكم في القضية.

محامي الأهلي يكشف موقف النادي في قضية كوليبالي

وأوضح المصدر أن المحامي الإنجليزي أكد أن البطاقة الدولية المؤقتة تصدر حفاظًا علي مستقبل اللاعب ولا تؤثر علي الحكم في القضية وتظل مؤقتة لحين تسوية كافة المنازعات المقدمة للفيفا.

يذكر أن كوليبالي، ترك النادي الأهلي، وهرب إلى إنجلترا، في مفاجئة للجهاز الفني للفريق الكروي الأحمر، لتقوم غدارة القلعة الحمراء بتقديم شكوى ضد الايفواري في الفيفا، من أجل حفظ حقوق النادي، خاصة بعد التصريحات المسيئة التي أدلى بها كوليبالي متهمًا الجهاز الفني الأحمر بإجبره على فعل أشياء لم يكن يرغب بها.