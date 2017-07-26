تشكيل الزمالك أمام العهد اللبناني.. “باولو” يقود الهجوم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره العهد اللبناني في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في مديرنة الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية للأندية المشاركة في البطولة العربية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 22 يوليو الجاري، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل.

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام العهد اللبناني

وأعلن المدرب البرتغالي اوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الكروي الأبيض، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة اليوم، وجاء كالاتي:

حراسة المرمي : عمر صلاح.

خط الدفاع : حسني فتحي و علي جبر و محمود حمدي الونش و حازم امام.

خط الوسط : معروف يوسف و طارق حامد و إبراهيم صلاح.

خط الهجوم : شيكابالا و مصطفي محمد و حسام باولو.

مباراة الزمالك والعهد اللبناني

كان الزمالك قد استهل مشواره في البطولة العربية الأحد الماضي، أمام الفتح الرباطي المغربي، وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق، ويأمل الفارس الأبيض في الحصول على الثلاث نقاط في مباراة اليوم، للحفاظ على فرصة تأهله إلى دور الأربعة من منافسات البطولة العربية.

يذكر أن الفتح الرباطي المغربي متقدم بثلاثة أهداف على نظيره النصر السعودي حتى الآن.