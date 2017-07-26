بالفيديو.. حكم يحتسب ركلتي جزاء متتاليتين لنفس الفريق في البطولة العربية

شهدت أحداث مباراة الفتح الرباطي المغربي، مع نظيره النصر السعودي، احتساب حكم المباراة ركلتي جزاء متتاليتين، خلال اللقاء المقام بينهما حاليًا على ملعب الجيش باستاد برج العرب في مدينة الاسكندرية.

محمود فوزير أول لاعب يسجل “هاتريك” في البطولة العربية

كان الفتح الرباطي المغربي متقدم بهدف سجله اللاعب محمد فوزير في بداية أحداث اللقاء، وفي الدقيقة 29 احتسب حكم اللقاء، ركلة جزاء، سجلها نفس اللاعب على يسار حارس مرمى النصر السعودي، قبل أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 32 ولكن على يمين الحارس، ليصبح اول لاعب يسجل ثلاثة أهداف “هاتريك” في البطولة العربية.

المجموعة الثانية في البطولة العربية

ويلتقي الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجوعة الثانية للأندية المشاركة في البطولة العربية والتي تضم 12 فريق عربي، وتستضيفها مصر خلال الفترة بين 22 يوليو الجاري، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره العهد اللبناني في التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة ذاتها، وكان الزمالك استهل مشوراه في البطولة بالتعادل الايجابي أمام الفتح المغربي بهدفين لكل منهما، كما تعادل العهد اللبناني مع النصر السعودي ايجابيًا بهدف لكل فريق.