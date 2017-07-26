الجبلاية تستقر على خليفة هاني رمزي لقيادة “المحليين”

كلف الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، حماده صدقي، المدير الفني لمنتخب الشباب، بتولي المهام الفنية لمحليين، خلال الفترة المقبلة، بعد إقالة هاني رمزي، عقب تعاقده مع الاتحاد السكندري، لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

أزمة بين هاني رمزي والجبلاية

كانت الجبلاية، قد أبلغت رمزي، قرار الاستغناء عن خدماته مع منتخب المحليين، بعد الأزمة التي نشبت بين الثنائي على خلفية موعد إقامة المعسكرات، وانضمام اللاعبين، لتشتعل أزمة بينه وبين اتحاد الكرة، دفعته لاتخاذ قرار الرحيل عن الفراعنة، والموافقة على تولي المهام الفنية للاتحاد السكندري بداية من الموسم المقبل.

حمادة صدقي يتولى قيادة الفريق أمام المغرب

ومن المقرر ان يقود حماده صدقي، المهمة التي تتضمن قيادة الفريق في مباراتي الذهاب والعودة أمام المنتخب المغربي يومي 13 ، 18 أغسطس المقبل في تصفيات الأمم الإفريقية للمحليين.

كما تضمن قرار اتحاد كرة القدم ، تعيين هشام عبد المنعم مساعدا لحمادة صدقي ، على أن يقوم الأخير باختيار مساعد ثان وذلك بدلا من طارق السعيد وطارق السيد مساعدي هاني رمزي مع استمرار بقية أعضاء الجهاز الفني لمنتخب المحليين .