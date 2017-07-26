ظهر الدولي المصري محمود حسن “تريزيجيه“، لاعب المنتخب الوطني وفريق قاسم باشا التركي، خلال مباراة فريقه الودية أمام شتوتجارت الألماني، في إطار استعددات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

“تريزيجيه” أساسي مع قاسم باشا التركي

وتواجد “تريزيجيه” شمن تشكيل الفريق التركي الأساسية، وقدم أداءصا جيدًا، وتلاعب بمدافعي فريق شتوتجارت الألماني في لقطة أثارت استحسان الجميع خلال المباراة الودية.

كان لاعب الأهلي الأسبق، قد انضم لفريق قاسم باشا التركي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، قدامًا من اندرلخت البلجيكي، بعد انتهاء فترة إعارته في صفوف موسكرون، لينتقل لى الدوري التركي.

“تريزيجيه” يتألق مع الفريق التركي

تلك المباراة هي الثالثة للاعب منتخب مصر، التي يشارك فيها من بداية اللقاء، فقد تواجد خلال مباراة فريقه الودية الأخيرة امام الفريق النمساوي، خلال المواجهة التي لم تستكمل بسبب هطول الامطار الثلجية، ليتم إلغاء المباراة بعد مرور 45 دقيقة فقط.

وشارك في الودية الأولى التي جمعت بين فريقي قاسم باشا، م أيوب سبور، ونجح لاعب الأهلي الأسبق في تسجيل هدفين وصناعة أخر.

يذكر أن محمود تريزيجيه، انضم إلى الدوري التركي عبر بوابة قاسم باشا، قادمصا من صفوف اندرلخت البلجيكي، بعدما قرر الأخير الاستغناء عن الدولي المصري، بعد عودته من الإعارة لصفوف موسكرون البلجيكي.