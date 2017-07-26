بالفيديو.. مرتضى لسعودي: “إيناسيو” مكمل.. هو لسه شاف حاجة !

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن المدرب البرتغالي أوجستو إيناسيو، سيكمل عقده مع الفريق الكروي الأبيض خلال الفترة المقبلة، ولا نية لفسخ التعاقد معه.

تصريحات مرتضى منصور تجاه إيناسيو

وأكد مرتضى، خلال فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن البرتغالي سيكمل عقده، ولا نية لفسخه، واستكمل رئيس الزمالك تصريحاته بصورة ساخرة قائلًا، ” ده حبيبي، وهيفضل مكمل معانا ولو نطول يفضل معانا طول العمر هنخليه، ونديله بوسة كمان”.

سخرية مرتضى منصور من إيناسيو

وواصل مرتضى سخريته قائلًا، “ايناسيو مش همشي بس أنا هوريه، و لسه شاف حاجة”.

كانت وسائل الإعلام خلال الساعات المقبلة ساحة للحرب بين الثنائي، ونشبت أزمة طاحنة بين مرتضى وايناسيو بعد تصريحات الأخير التي أدلى بها بأن من كل من يحيطون برئيس النادي منافقين، مضيفًا أنه لا يعلم شئيًا عن الصفقات الجديدة ولا دخل له بها، مؤكدًا أنه لم يطلب رحيل أي لاعب سوى الثنائي إسلام جمال وأحمد رفعت.

وتوعد مرتضى، رئيس القلعة البيضاء، ايناسيو، بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، للحفاظ على حقوق النادي.