بيان “ناري” من رموز الزمالك ضد البرتغالي إيناسيو

حرص عدد من مدربي ورموز الكرة بنادي الزمالك، على إصدار بيانًا اليوم الأربعاء 26 يوليو، أدانوا خلاله التصريحات التي أدلى بها البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الكروي الأبيض، ضد إدارة النادي ورئيسه المستشار مرتضى منصور.

بيان ناري من نجوم الزمالك

وطالب رموز النادي، خلال البيان، رحيل البرتغالي بعد تجاوزاته في حق الزمالك وتقليله من قدرات لاعبي الفريق والتسبب في هز استقرار الفريق في وقت يحتاج فيه الفريق لتضافر الجهود حوله.

وأكد البيان، أن المستشار مرتضى منصور، يوفر الدعم والمساندة لجميع الأجهزة الفنية واللاعبين ويسعى لتوفير مناخ مناسب لتحقيق البطولات وماذكره المديرالفني عاري تماما من الصحه مطالبين بضرورة رحيله عن القلعة البيضاء.

نص بيان نجوم نادي الزمالك

واكد البيان أن نادي الزمالك، يمتلك أفضل اللاعبين، مطالبين مجلس الإدارة بعدم استمرارية المدير الفني، الذي يحاول القاء التهم علي إدارة النادي التي وفرت له جميع الإمكانات المتاحة وغير المتاحة وايضا وفرت أفضل لاعبين في الدوري المصري.

وأشار البيان، إلى أن القصور في عمل المدرب وفي تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، ووضع الجانب الخططي المناسب لقدراتهم حتي يستطيعوا تحقيق النتائج التي يتمناها جمهور الزمالك وإدارته ولايصح لمدرب محترم ان يحمل لاعبيه الذين من بينهم دوليين ان يشكك في قدراتهم ثم يلقي باللوم علي إداره النادي لذلك نطالب الإدارة بعدم استمراره الذي يهرب من الميدان ويلقي اللوم علي الآخرين.

وقع علي البيان كلًا من غانم سلطان، جمال عبد الحميد،عادل المأمور، محمود الخواجة، محمد رفاعي، سامي الشيشيني، الجوهري الصغير، نصر ابراهيم، عفت نصار، وليد صلاح، محمد صبري، مدحت مكي، هشام ابراهيم، حسن بصري، وائل القباني، سعيد الجدي.