لأول مرة.. مرتضى يتوعد باتخاذ إجراء صارم ضد “إيناسيو”

أصدر المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بيانًا رسميًا منذ قليل، توعد خلاله اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لتقديم شكوى رسمية ضم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأبيض.

مرتضى يتوعد إيناسيو

وأكد مرتضى في بيانه، أنه لن يرد على تصريحات المدير الفني الآن، حفاظًا على استقرار الفريق في مباراة اليوم الأربعاء، المقرر إقامتها أمام العهد اللبناني بالبطولة العربية.

وتوعد رئيس الزمالك، مدرب الفريق الأبيض، قائلًا، “سيتم تقديم كل تصريحات إيناسيو للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لاثبات تجاوزه في حق رئيس النادي ومجلس إدارة النادي.

تفاصيل الواقعة

كانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت حربًا بين الثنائي، عبر وسائل الإعلام، ليخرج المدير الفني البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي يعلن عدم رضاه عن الصفقات الجديدة، مشيرًا إلى أنه لم يطل رحيل احد اللاعبين سوى الثنائي اسلام جمال وأحمد رفعت، ليرد عليه رئيس الزمالك قائلًا، “مجنون” ويتوعده باللجوء للفيفا للحفاظ على حق النادي.

يذكر أن الزمالك سيواجه نظيره العهد اللبناني في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الجيش باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية للأندية المشاركة في البطولة العربية.