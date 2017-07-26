أصدر المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بيانًا للرد على كل الملفات الشائكة والأكاذيب، التي احتلت الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية، خاصة بينه وبين المدرب البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأبيض.

مرتضى منصور يكشف عن المؤامرة التي يتعرض لها الزمالك

وكشف مرتضى منصور، أن هناك مؤامرة تُحاك ضد الزمالك في الفترة الماضية، سببها الانتخابات، موجهًا رسالته لأبناء وجماهير القلعة البيضاء، قائلًا، “يجب الوقوف خلف الزمالك بقوة، لأن هناك مؤامرة قذرة يتعرض لها النادي، مضيفًا مستعد لبدء انتخابات النادي المقبلة في منزل”.

تهديد مرتضى منصور

ووجه المستشار رسالة تهديد واضحة للمتآمرين على النادي الأبيض، قائلًا، “القافلة تسير والمتأمرين الكلاب تعوي”.

وبخصوص تصريحات البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأبيض، أكد مرتضى، أنه لن يرد على تصريحات المدير الفني الآن، حفاظًا على استقرار الفريق في مباراة اليوم الأربعاء، المقرر إقامتها أمام العهد اللبناني بالبطولة العربية.

وتوعد رئيس الزمالك، مدرب الفريق الأبيض، قائلًا، “سيتم تقديم كل تصريحات إيناسيو للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لاثبات تجاوزه في حق رئيس النادي ومجلس إدارة النادي.

أما بالنسبة للصفقات الجديدة، فأوضح مرتضى، أن الزمالك استعاد كلًا من عودة يوسف إبراهيم “أوباما”، وحازم إمام، وإبراهيم عبد الخالق، ومحمد كوفي، بالإضافة لى إتمام التعاقد مع كلًا من، صلاح عاشور وأحمد داوودا وأحمد مجدي وكاسونجو كابونجو وبنجامين أتشيمبونج، ويتبقى فقط الإعلان عن ضم عبد الله جمعة ومحمد الشامي ثنائي إنبي، وأحمد كابوريا من المصري ويتبقى الحصول على الاستغناء الخاص بالثلاثي.