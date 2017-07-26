حصل اللاعب سعد الدين سمير على عرضاً من نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي الذي يرغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شيفيلد يونايتد يطلب التعاقد مع سعد سمير

وأكد مصدر مقرب من الصفقة -رفض ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لـ”أخبار الأهلي” على أن سعد الدين سمير تلقى إتصالاً من أحد الوسطاء السعوديين الذي عرض عليه الانتقال إلى شيفيلد يونايتد خلال الصيف الحالي.

وجاء العرض عن طريق الوسيط السعودي في ظل امتلاك الأمير عبد الله بن مساعد 50% من أسهم شيفيلد يونايتد منذ عدة سنوات ماضية.

ويرغب بن مساعد في تدعيم صفوف شيفيلد يونايتد بعدد من اللاعبين المصريين الدوليين من أجل مساعدة الفريق على التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم المقبلة.

وكان بن مساعد قد رغب في التعاقد مع أحمد حجازي لحساب الفريق الإنجليزي، إلا أن انتقال اللاعب إلى وست برومتش ألبيون أدى إلى تغير الدفة نحو سعد سمير.

ومن جانبه، أكد سعد سمير للوسيط السعودي على ضرورة تقدم شيفيلد يونايتد بعرضاً رسمياً إلى إدارة النادي الأهلي من أجل البت في الأمر بصورة رسمية.

ووعد الوسيط بوصول العرض السعودي إلى إدارة الأهلي خلال الأيام القليلة القادمة، لتتم مناقشته بصورة رسمية ومعرفة طلبات إدارة القلعة الحمراء للاستغناء عن اللاعب.

الجدير بالذكر أن نادي شيفيلد يونايتد يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، كما سبق للاعب أحمد فتحي ظهير الاهلي أن لعب في صفوفه من قبل.