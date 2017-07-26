التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة العهد اللبناني

استقر البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك على تشكيل فريقه في إطار مباريات البطولة العربية للاندية المقامة حالياً في مصر.

تعديلات بالجملة في تشكيل الزمالك خلال لقاء العهد

وينوي إيناسيو الدفع بعمر صلاح في حراسة مرمى الزمالك خلال المباراة بدلاً من أحمد الشناوي الذي شارك في المباراة الماضية.

ويعود طارق حامد إلى تشكيل خط وسط الزمالك بعد تواجده كبديلاً في اللقاء السابق أمام الفتح الرباطي المغربي في الجولة الأولى من البطولة.

كما يظهر حسام سلامة “باولو” إلى جانب باسم مرسي في الخط الهجومي للزمالك، على أن يقود محمود عبد الرازق “شيكابالا” صناعة اللعب في وسط الملعب.

وكان الزمالك قد تعادل في المباراة الاولى مع الفتح الرباطي بهدفين لكل فريق، بالبطولة العربية المقامة حالياً في مصر.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: حسني فتحي وعلي جبر ومحمود حمدي وحازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد ومعروف يوسف وأحمد توفيق وشيكابالا.

خط الهجوم: حسام باولو وباسم مرسي.