صالح يعلن جهازيته لمواجهة نصر حسين داي.. وعودة سداسي الأهلي للتدريبات

عاد ستة لاعبين للمشاركة في تدريبات النادي الأهلي من جديد بعد غيابهم في الفترة الماضية بسبب الراحة التي حصلوا عليها من الجهاز الفني للفريق.

تدريبات تأهيلية للأساسيين في الأهلي

وشارك السداسي حسام عاشور، أحمد فتحي، علي معلول، سعد سمير، جونيور أجايي وصالح جمعة للمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي.

وكان عاشور، فتحي، معلول وسمير قد حصلوا على راحة من التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية، حيث اكتفى خلالها بأداء تدريبات تأهيلية.

كما اكتفى حساب غالي بأداء تدريبات تأهيلية مع اللاعبين الذين شاركوا في كأساسيين في مباراة الاهلي الأخيرة أمام الوحدة الإماراتي بالبطولة العربية للأندية.

وخاض التدريبات التأهيلية كلاً من أحمد حمودي ومحمد نجيب ورامي ربيعة وعمرو السولية وكريم نيدفيد ووليد أزارو وباسم على ومؤمن زكريا ومحمد الشناوي مع حسام غالي.

كما شارك أجايي مع أحمد الشيخ وإسلام محارب في التدريبات الجماعية، بعد عودة النيجيري للتدريبات بعد غياب في الأيام الماضية بسبب إصابته بالإجهاد.

كما تخلص صالح جمعة من الإصابة التي لتحفت به في العضلة الضامة، ليصبح جاهزاً للمشاركة في مواجهة نصر حسين داي الجزائري.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع نصر حسين داي يوم الجمعة القادم في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.