إصابة حارس الأهلي في المران

تعرض اللاعب أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الاهلي للإصابة خلال المران الذي خاضه لاعبي الفريق صباح اليوم الأربعاء.

إصابة طفيفة لعادل في تدريب الأهلي

وشارك أحمد عادل عبد المنعم في مران الاهلي استعداداً لملاقاة نصر حسين داي الجزائري يوم الجمعة القادم بالبطولة العربية.

وسيلتقي الأهلي مع نصر حسين داي يوم الجمعة في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وتعرض أحمد عادل للإصابة بكدمة في القدم خلال المران، مما دفع الجهاز الطبي للأهلي للتدخل من أجل علاجه داخل الملعب.

وفضل طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي إراحة أحمد عادل خوفاً من تجدد الإصابة بعد علاجه، ليغادر اللاعب أرض ملعب التدريب.

وشارك طارق سليمان في مران الأهلي بدلاً من أحمد عادل في ظل اكتفاء محمد الشناوي بخوض تدريبات تأهيلية فقط بسبب مشاركته كأساسياً في مواجهة الوحدة الإماراتي.

وكان الأهلي قد تغلب على الوحدة بهدفين نظيفين مساء أمس الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية.