الزمالك يستقر على بديل إيناسيو بعد إقالته

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على المدرب البديل للبرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني الحالي للفريق في ظل الاتجاه لإقالته خلال الفترة المقبلة.

رحيل متوقع لإيناسيو بعد مواجهة العهد اللبناني

واستقرت إدارة الزمالك على تولي طارق يحيى مهمة إدارة الجهاز الفني للفريق خلال المباريات المتبقية من البطولة العربية الجارية حالياً في مصر.

وكان إيناسيو قد هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بقوة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الثلاثاء قبل مواجهة العهد.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك -رفض ذكر اسمه- على أن تصريحات إيناسيو أجبرت إدارة القلعة البيضاء على إتخاذ قرار بإقالته.

وتنتظر إدارة الزمالك انتهاء الفريق من مواجهته أمام العهد اللبناني لإعلان قرارها النهائي برحيل المدير الفني للفريق خلال الساعات القادمة.

وسيلتقي الزمالك مع العهد اليوم الأربعاء على استاد الأسكندرية في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وسيتولى طارق يحيى مهمة المدير الفني للزمالك خلال المباريات المتبقية للفريق في البطولة العربية لحين الاستقرار على اسم المدير الفني الجديد للفريق.