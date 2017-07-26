بعد تألقه أمام الوحدة.. إسلام محارب يدخل أهتمامات كوبر

دخل إسلام محارب لاعب الأهلي الجديد، في دائرة أهتمامات الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الأول، بعد تألقه مع الأهلي في مباراة أمس أمام الوحدة الإماراتي، التي جمعت الفريقين على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية.

محارب شارك في أول مباراة رسمية له مع الأهلي، أمس أمام الوحدة الإماراتي، ونجح في الظهور بشكل جيد وتسجسل هدف ضمان الفوز للفريق من تسديدة رائعة، ونجح في تقديم أوراق اعتماده مبكراً.

الأرجنتيني هيكتور كوبر، كان يتابع إسلام محارب، قبل انضمامه للأهلي، وكان دائما يشيد بقدراته الفنية ودوره المقاتل داخل الملعب وحسه التهديفي العالي.

وعلمت أخبار الأهلي أن الجهاز الفني للمنتخب، قرر متابعة محارب في البطولة العربية بعدما تألق بشكل جيد في مباراة أمس والتي كانت الأولي له منذ قدومه من نادي سموحة.

يذكر أن الأهلي قد تعاقد مع محارب، لمدة 5 مواسم بمقابل مادي وصل إلي 5 ملايين جنية، بالأضافة إلى إعارة ناصر ماهر لاعب الأهلي الشاب لمدة سنة، وبيع مسعد عوض، حارس الفريق بشكل نهائي.