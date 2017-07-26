مرتضى متوعدا إيناسيو: “ورحمة أمي هندّمك”

رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على تصريحات المدير الفني البرتغالي أوجستو إيناسيو، متهما الأخير بالحصول على أموال لمهاجمته عبر وسائل الإعلام قبل أيام من عقد الانتخابات المقبلة.

وكان البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك، قد شن هجوما على مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة ناديه، واصفا من حوله بالمنافقين لشخصه.

وقال مرتضى، في تصريحات لقناة “أون سبورت” صباح الأربعاء: ” إيناسيو لم يقل هذه التصريحات صدفة، المدرب البرتغالي قبض أموالا، لأنه منذ ثلاثة أيام كان يشيد بالفريق”.

وأضاف:” “(ملعون أبو الانتخابات)، المدرب يعاني من حالة غريبة منذ فترة، سببها أموال قبضها بكل تأكيد ليهاجم الإدارة، لو غاضب من الإدارة لا يتحدث عن ذلك في مؤتمر فني”.

وتابع:” ورحمة أمي هخليك تندم على اليوم اللي اتولدت فيه، لكن لن يكون الحساب الآن”.

وتطرق رئيس الزمالك للحديث عن أزمة شيكابالا قائلا: “طارق يحيى كان المعترض الوحيد في الجهاز الفني للفريق على رحيل شيكابالا وليس إيناسيو كما قال في المؤتمر الصحفي”.