مدرب الأهلي: كان بإمكاننا الفوز بأكثر من هدف .. والمباراة مليئة بالمكاسب

أعرب أحمد أيوب، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والقائم بأعمال المدير الفني، عن سعادته بالفوز على الوحدة الإماراتي، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وقال أيوب خلال تصريحات لقناة “أون سبورت” ، ” أظن أن نتيجة المباراة قليلة جدا، كان بإمكاننا أن نفوز بفارق أهداف كبير، ولكن هو التوفيق”.

وأضاف المدرب العام ، ” بعد الهزيمة من الفيصلي في المباراة الأولي، والظهور غير الجيد أمام الجمهور، كان لابد أن نفوز اليوم لرد الاعتبار والحفاظ على حضوظنا في التأهل”.

وتابع أحمد أيوب، ” الهدف تأخر بعض الوقت، وهناك لاعبين كانوا في حالة توتر، هذا أمر طبيعي، والمباراة مليئة بالمكاسب أهمها إشراك الصفقات الجديدة والعناصر التي لم تشارك في المباراة”.

كان الأهلي قد خسر مباراته الأولي أمام الفيصلي الأردني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 3 محتلًا المركز الثاني، خلف الفيصلي الأردني المتصدر برصيد 6 نقاط، ويتزيل المجموعة كلًا من نصر حسين داي و الوحدة الإماراتي.