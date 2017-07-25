3 مكاسب من فوز الأهلي على الوحدة الإماراتي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق الفوز على نظيره الوحدة الإماراتي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية.

افتتح التسجيل للأهلي الوافد الجديد عمرو بركات ، في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، ومع أحداث الشوط الثاني كثف لاعبو الأهلي من هجماتهم مستغلين طرد لاعب من الوحدة ليسجل الهدف الثاني إسلام محارب في الدقيقة 85 ، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وترصد لكم “أخبار الأهلي” 4 مكاسب من فوز الأهلي اليوم على الوحدة

المكسب الأول: تسجيل عمرو بركات ، أول هدف له بقميص النادي الأهلي، بعد 126 يوم ، منذ انضمامه إلى صفوف القلعة الحمراء.

المكسب الثاني: تسجيل إسلام محارب، هدفه الأول مع الأهلي، منذ قدومه إلى النادي بأيام قليلة حيث لا يتدرب محارب سوي ثلاثة أيام فقط مع الفريق، ونجح في تسجيل هدف رائع.

المكسب الثالث والأخير: استعادة شكل وأداء لاعبي الأهلي، لاسيما بعد الظهور المخيب للآمال أمام الفيصلي الأردني، في الجولة الأولي من البطولة، والتي خسر فيها الأهلي بهدف دون رد.