الأهلي يتخطي الوحدة بثنائية محارب و بركات

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق الفوز على نظيره الوحدة الإماراتي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية.

افتتح التسجيل للأهلي الوافد الجديد عمرو بركات ، في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، ومع أحداث الشوط الثاني كثف لاعبو الأهلي من هجماتهم مستغلين طرد لاعب من الوحدة ليسجل الهدف الثاني إسلام محارب في الدقيقة 85 ، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

كان الأهلي قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: حسين السيد ومحمد نجيب ورامي ربيعة وباسم علي.

في خط الوسط: حسام غالي وعمرو السولية وعمرو بركات وكريم نيدفيد وأحمد حمودي.

في الهجوم: وليد أزارو.

كان الأهلي قد خسر مباراته الأولي أمام الفيصلي الأردني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 3 محتلًا المركز الثاني، خلف الفيصلي الأردني المتصدر برصيد 6 نقاط، ويتزيل المجموعة كلًا من نصر حسين داي و الوحدة الإماراتي.