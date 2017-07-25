سجل إسلام محارب، الوافد الجديد في صفوف فريق الأهلي، الهدف الثاني للفريق في شباك الوحدة الإماراتي، بالدقيقة 85 من عمر المباراة المقامة بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بالبطولة العربية.

يذكر أن محارب قد انضم منذ أيام لصفوف الأهلي قادماً من سموحة، وتعد هذه المباراة هي الأولي له بقميص الفريق.

وسجل الهدف الأول اللاعب عمرو بركات في الدقيقة 30 من عمر الشوط الاول ، ليضع أول بصمة له مع الأهلي منذ قدومه من ليرس البلجيكي.

كان الأهلي قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: حسين السيد ومحمد نجيب ورامي ربيعة وباسم علي.

في خط الوسط: حسام غالي وعمرو السولية وعمرو بركات وكريم نيدفيد وأحمد حمودي.

في الهجوم: وليد أزارو.

ويسعي الأهلي في هذه المواجهة للفوز ولا شئ بديل عنه من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية.

كان الأهلي قد خسر مباراته الأولي أمام الفيصلي الأردني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بالبطولة العربية.