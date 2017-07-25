هتفت الجماهير المتواجدة في ملعب مباراة الأهلي والوحدة الإماراتي، المقامة في المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وجاء هتاف الجماهير المتواجدة في مدرجات ستاد السلام، ” عماد متعب أهلاوي” ، في إشار منها لمطالبة متعب بعدم الرحيل من النادي، بعد أزمته مع الجهاز القني للفريق.

وشهد الشوط الأول تألق ملحوظ من أحمد حمودي حيث قام بصناعة العديد من الفرص التي شكلت خطورة على مرمي الوحدة، وأيضا حسام غالي الذي تلاعب بدفاع فريق الوحدة في أكثر من مناسبة.

كان أحمد أيوب، القائم بدور المدير الفني للأهلي، قد استبعد عماد متعب من قائمة الفريق، لأسباب فنية.

وبدأ الأهلي بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: حسين السيد ومحمد نجيب ورامي ربيعة وباسم علي.

في خط الوسط: حسام غالي وعمرو السولية وعمرو بركات وكريم نيدفيد وأحمد حمودي.

في الهجوم: وليد أزارو.

ويسعي الأهلي في هذه المواجهة للفوز ولا شئ بديل عنه من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية.