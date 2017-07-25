مهارة غالي وتألق حمودي وهدف بركات ملخص الشوط الأول بين الأهلي و الوحدة

انتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي والوحدة الإماراتي، بتقدم الأول بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية.

بدأ الأهلي بداية قوية ونجح في تهديد مرمي الخصم في أكثر من مناسبة، واستطاع ترجمته إلى هدف سجله عمرو بركات بالدقيقة 30 من عمر المباراة.

وشهد الشوط الأول تألق ملحوظ من أحمد حمودي حيث قام بصناعة العديد من الفرص التي شكلت خطورة على مرمي الوحدة، وأيضا حسام غالي الذي تلاعب بدفاع فريق الوحدة في أكثر من مناسبة.

يذكر أن هذا الهدف يعد الأول لعمرو بركات بقميص النادي الأهلي، منذ قدومه من ليرس البلجيكي في الانتقالات الشتوية الماضية.

وبدأ الأهلي بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: حسين السيد ومحمد نجيب ورامي ربيعة وباسم علي.

في خط الوسط: حسام غالي وعمرو السولية وعمرو بركات وكريم نيدفيد وأحمد حمودي.

في الهجوم: وليد أزارو.

ويسعي الأهلي في هذه المواجهة للفوز ولا شئ بديل عنه من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية.

كان الأهلي قد خسر مباراته الأولي أمام الفيصلي الأردني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بالبطولة العربية.