سجل عمرو بركات الهدف الأول للأهلي في مرمي الوحدة الإماراتي بالدقيقة 30 من عمر مباراة الأهلي والوحدة الإماراتي، المقامة بينهما الآن على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية.

يذكر أن هذا الهدف يعد الأول لعمرو بركات بقميص النادي الأهلي، منذ قدومه من ليرس البلجيكي في الانتقالات الشتوية الماضية.

وبدأ الأهلي بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: حسين السيد ومحمد نجيب ورامي ربيعة وباسم علي.

في خط الوسط: حسام غالي وعمرو السولية وعمرو بركات وكريم نيدفيد وأحمد حمودي.

في الهجوم: وليد أزارو.

ويسعي الأهلي في هذه المواجهة للفوز ولا شئ بديل عنه من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية.

كان الأهلي قد خسر مباراته الأولي أمام الفيصلي الأردني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بالبطولة العربية.