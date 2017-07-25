مفاجأة.. كهربا سيعود للزمالك قريباً

أصبح محمود عبد المنعم “كهربا” ، لاعب الزمالك السابق، والمنتقل حديثاً إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي، مهدد بالرحيل من النادي السعودي، وأصبحت أيامه معدودة، داخل جدران النادي.

كهربا يعود للزمالك

ويأتي هذا بسبب الديون المتراكمة على إدارة النادي السعودي، بعد إقرار عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بإيقاف التعاقدات الجديدة للنادي، إلا بعد دفع المستحقات المالية للاعبيه القدامي.

المستحقات المالية سبب عودة كهربا للزمالك

وتعاني إدارة النادي السعودي، من وجود مستحقات مالية متأخرة عليها للأكثر من لاعب ، مما دفع الاتحاد الدولي “فيفا” يوقع غرامة على النادي و يقرر إيقاف إبرام أي صفقة جديدة للنادي، لحين الانتهاء من صرف جميع المستحقات المالية للاعبين.

ويتواجد كهربا في معسكر نادي اتحاد جدة، المقام حاليا بإنجلترا استعدادا للموسم الجديد من الدوري السعودي.

يذكر أن فريق اتحاد جدة السعودي، نجح في تمديد تعاقده مع محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب الزمالك، بعدما توصلت إدارة النادي السعودي مع مسئولو القلعة البيضاء، باستعارة لاعب منتخب مصر لمدة موسم واحد، مقابل 2 مليون و400 ألف دولار.