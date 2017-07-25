تشكيل الأهلي لمواجهة الوحدة.. أزارو أساسياُ لأول مرة

أعلن أحمد أيوب، المدرب العام بالفريق، والقائم بأعمال المدير الفني ، للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الأساسي الذي يخوض به مباراة الوحدة الإماراتي ، المقرر لها التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية.

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الوحدة الإماراتي

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: حسين السيد ومحمد نجيب ورامي ربيعة وباسم علي.

في خط الوسط: حسام غالي وعمرو السولية وعمرو بركات وكريم نيدفيد وأحمد حمودي.

في الهجوم: وليد أزارو.

الأهلي يسعي للفوز أمام الوجدة الإماراتي

ويسعي الأهلي في هذه المواجهة للفوز ولا شئ بديل عنه من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية.

كان الأهلي قد خسر مباراته الأولي أمام الفيصلي الأردني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وعلى الجانب الأخر حقق فريق الفيصلي الأردني الفوز على نظيره نصر حسين داي الجزائري، ليرتفع رصيده إلى 6 نقاط ويقترب من إنتزاع بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.