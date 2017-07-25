تستمر المعركة الانتخابية بين مرتضى منصور رئيس الزمالك و أحمد سليمان المرشح المحتمل لانتخابات النادي على منصب الرئيس قبل انطلاق الانتخابات. مرتضي منصور: لا أخشى أحمد سليمان وتحدث مرتضى منصور عبر مقطع فيديو بالنادي بأنه لايخشى ترشح سليمان لأنه سيخسر أمام قوة منصور. مرتضى منصور: سأمنح صوتي لأحمد سليمان وأقسم رئيس الزمالك على القرآن الكريم بأنه سيمنح صوته في الانتخابات لسليمان ليؤكد خسارته.

يذكر أن مرتضى منصور علق من قبل على البيان الذي أصدره سليمان لينتقد فيه منصور.

وأكد منصور بأنه لن يعلق على محاولة التشكيك في قانونية الجمعية العمومية الخاصة وأنه يثق في الجمعية.

وصرح مرتضى عبر موقع الزمالك الرسمي من قبل قائلا: “انعقاد الجمعية العمومية الخاصة لعرض لائحة النظام الأساسي للنادي وأيضا لمناقشة اللائحة الاسترشادية التي أعدتها اللجنة الأولمبية والمقرر لها الشهر المقبل تأتي وفقا للائحة والقانون”.

وأضاف “ليس لدي وقت للرد على بعض أصوات النشاز التي تحاول التشكيك في قانونية الجمعية العمومية الخاصة، ولدي ثقة في حضور أضعاف العدد المحدد قانونا الذي من المفترض أن يحضر ليتم البدء في مناقشة جدول الأعمال والمتضمن عرض لائحة النظام الأساسي واللائحة الاسترشادية التي أعدتها اللجنة الأولمبية لاعتماد أي منها”.

واختتم حديثه “أعضاء الزمالك سيحضرون الجمعية العمومية الخاصة لمناقشة مستقبل الزمالك وليس لأجل مرتضي منصور”.

واعترض سليمان بنود الجمعية العمومية التي دعى إليها مرتضى منصور يوم 25 أغسطس المقبل لاعتماد النظام الأساسي.