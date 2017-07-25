معشوقة النني توجه له رسالة جديدة.. تعرف عليها

واصلت البريطانية كريستين الملقبة بمعشوقة” النني “، لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف نادي أرسنال الإنجليزي، غزلها في اللاعب عبر حسابها الشخصي على تويتر.

نصيحة معشوقة النني

وكتب كريستين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” ، ” جالطة سراي !!! ، لا تذهب إلي الدوري التركي ..! يا إلهي لااااا ، لا تترك أرسنال، محمد النني سيصبح أسطورة”.

مفاضوات جالطة سراي التركي لمحمد النني

وكانت أفادت صحيفة “فوتو سبور” التركية، أن مسئولي نادي جالطة سراي التركي ، قد دخلوا في مفاوضات جادة مع مسئولو نادي أرسنال الإنجليزي، للحصول على خدمات الدولي المصري، النني، لاعب الجانرز.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النادي التركي يرغب في حسم الصفقة وضم النني، بعدما فشل في التعاقد مع أكثر من لاعب خلال الفترة الأخيرة.

كان محمد النني قد رفض عرضاً رسمياً من نادي ليستر سيتي الإنجليزي، بالرغم من موافقة مسئولو أرسنال على العرض، إلا أن اللاعب يفضل الاستمرار مع الجنرز.

يذكر أن النني، شارك مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت بالجابون، وتعرض لحملة شرسة من الانتقادات.