بسبب أنطوي و ميدو جابر.. تعطل صفقة هشام محمد

رفض الثنائي ميدو جابر و الغاني جون أنطوي ، الانتقال إلى مصر المقاصة، في صفقة تبادلية مع هشام محمد لاعب الفريق الفيومي، الذي انضم رسمياً لصفوف الأهلي اليوم.

صفقة هشام محمد تكلف خزينة الأهلي 9 ملايين جنيه

صفقة انتقال هشام محمد كلفة خزينة الأهلي مبلغ 9 ملايين جنيه + إعارة الثنائي ميدو جابر وجون أنطوي للنادي الفيومي في مقابل الاستغناء الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من نادي مصر المقاصة.

صفقة هشام محمد مهددة بالفشل

وكان الأهلي قد أعار جون أنطوي للمقاصة الموسم السابق ليسجل اللاعب 12 هدف في الدوري المصري كثاني هدافي الفريق الفيومي بعد أحمد الشيخ المعار أيضًا من الأهلي.

ويتواصل ميدو جابر مع مسئولي النادي الأهلي حالياً من أجل الاتفاق سواء بالانتقال إلي ناديه السابق أو التواصل لحل مع إدارة النادي الأهلي.

يذكر أن ميدو جابر، كان لاعبا في صفوف مصر للمقاصة، حتى نهاية الموسم الماضي ، قبل أن يضمه الأهلي مطلع الموسم الحالي 9 مليون جنية و لكنه لم يقدم الأداء المنتظر خلال مشاركته القليلة مع الفريق في المباريات، لذلك فضل الأهلي الاستغناء عنه مقابل الحصول على خدمات هشام محمد لاعب الفريق الفيومي.