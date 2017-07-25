نجح مسؤولو نادي الزمالك، في حسم صفقة صلاح عاشور لاعب الوسط المهاجم بنادي انبي لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.

الزمالك ينجح في ضم صلاح عاشور

وضم الزمالك صلاح عاشور مقابل حصول انبي على ثلاثة ملايين و500 ألف جنيه، بالإضافة إلى جزء من المستحقات المتأخرة على الزمالك من صفقة انتقال الثلاثي أسامة إبراهيم ومحمد ناصف وأحمد رفعت للفريق الأبيض.

الزمالك يتسلم الاستغناء عن اللاعب صلاح عاشور من انبي

وتسلم نادي الزمالك، اليوم الاستغناء الخاص باللاعب صلاح عاشور مهاجم فريق إنبي، بعد انتهاء إجراءات انضمامه لنادي الزمالك .

وعلى جانب آخر، انتهى منذ قليل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والعهد اللبناني، والمقرر لها غدا الأربعاء 26 يوليو، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية من البطولة العربية والمقامة في مصر في الفترة من 22 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يرتدي الزمالك زيه الأساسي “الأبيض كاملا” بينما يرتدي فريق العهد اللبناني زيه الأساسي ” الأصفر كاملا”، وحضر الاجتماع أحمد زاهر ممثلا عن نادي الزمالك.

جدير بالذكر أن المدير الفني البرتغالي ” إيناسيو” قد استدعى كارلوس مدرب الفريق المساعد، بعد قرار المدير الفني باستدعاء جنش، ومحمود عبدالمنصف، وشوقي السعيد، وصلاح ريكو، ومصطفى محمد.