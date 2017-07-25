رسميا..هشام محمد في الأهلي مقابل 9 ملاييين جنيه

نجح مسئولو النادي الأهلي في ضم لاعب نادي المقاصة هشام محمد، مقابل الحصول على 9 ملايين جنيه، في مقابل ضم لاعبي النادي الأهلي ميدو جابر وجون انطوى على سبيل الإعارة.

رغبة هشام محمد هي التي حسمت انتقاله للأهلي

يذكر أن الزمالك حاول ضم اللاعب الفيومي، برفع سعره، ولكن رغبة اللاعب هي التي حسمت صفقة الانتقال إلى النادي الأحمر.

رسميا..هشام محمد في الأهلي

وسيتم الإعلان عن صفقة انتقال ميدو جابر وجون انطوى على سبيل الإعارة بعد البطولة العربية والمقامة في مصر من 22 يوليو وحتى 5 أغسطس.

وعلى جانب آخر يستعد النادي الأهلي لمواجهة الوحدة الإماراتي في إطار الجولة الثانية في المجموعة الأولى، حيث أعلن أحمد أيوب المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي قائمة الفريق

حراسة المرمى: محمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمد هاني وباسم علي وصبري رحيل ومحمد نجيب وحسين السيد.

خط الوسط: حسام غالي وعمرو السولية وكريم نيدفيد و وميدو جابر وأحمد ياسر ريان وأحمد حمودي وأكرم توفيق وعمرو بركات وإسلام محارب.

خط الهجوم: وليد أزارو وعمرو جمال.